В Киеве "заминировали" ТРЦ Ocean Plaza

Правоохранители уже ищут подозрительные предметы в помещении и эвакуируют людей

В столице опять "минирование" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве поступило сообщение в СБУ, что заминированы ТРЦ "Универмаг Украина" и Ocean Plaza. Посетителям сказали, что в помещении пожар, но в ГСЧС заявили об очередном "минировании".

Об этом сообщила представитель столичного управления ГСЧС Светлана Водолага сайту "Сегодня".

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Полиция проверяет информацию о минировании. Людей уже эвакуируют из помещений.

Волна "минирований" в Украине

В Украине за последние дни "заминировали" десятки построек. 13 января копы искали бомбы в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Поэтому временно закрывали торговые центры и одну школу.

В Хмельницком "заминировали" школу №6. Сообщение поступило в полицию.

В Черкассах аноним заявил, что все торговые центры города заминированы.

В этот же день в Полтаве "заминировали" ТРЦ "Киев".

Пока киберполиция выясняет, кто стоит за этой волной "минирований". Один ли это человек или за этим стоит несколько нарушителей – устанавливается.

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