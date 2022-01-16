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В Киеве "заминировали" ТРЦ Ocean Plaza

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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16 января, 15:10
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Правоохранители уже ищут подозрительные предметы в помещении и эвакуируют людей
В столице опять "минирование"
В столице опять "минирование" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве поступило сообщение в СБУ, что заминированы ТРЦ "Универмаг Украина" и Ocean Plaza. Посетителям сказали, что в помещении пожар, но в ГСЧС заявили об очередном "минировании".

Об этом сообщила представитель столичного управления ГСЧС Светлана Водолага сайту "Сегодня".

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Полиция проверяет информацию о минировании. Людей уже эвакуируют из помещений.

Волна "минирований" в Украине

В Украине за последние дни "заминировали" десятки построек. 13 января копы искали бомбы в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Поэтому временно закрывали торговые центры и одну школу.

Пока киберполиция выясняет, кто стоит за этой волной "минирований". Один ли это человек или за этим стоит несколько нарушителей – устанавливается.

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Раньше мы писали:

  • В аэропорту в Жулянах случилось ЧП – копам сообщили, что территорию заминировали.
  • Не через ковид: школы в Черкассах могут перевести на дистанционку.

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