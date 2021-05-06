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В Киеве "заминировали" Труханов остров (фото)

6 мая, 12:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте уже работают взрывотехники и следственно-оперативная группа

В Киеве 6 мая на Трухановом острове обнаружили страшную находку – бомбу с часовым механизмом. Оперативники корреспонденту "Сегодня" подтвердили данную информацию.

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В полиции Киева рассказали, что на место выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

На фото видно, что к взрывному устройству приклеен мобильный телефон.

Фото: Муниципальная полиция/Facebook

Фото: Муниципальная полиция/Facebook

"После проведения проверки оказалось, что устройство с телефоном – это муляж", – рассказали нам в столичной полиции.

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Пока неизвестно кто и зачем так пошутил.

Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

Также мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

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