Почти 500 заведений! В Киеве заминировали все школы

В столице продолжается волна минирований, в этот раз "под прицел" попали все школы города – что говорят в полиции

В Киеве ищут бомбы во всех школах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заминировали все школы. Анонимное сообщение поступило на колл-центр СБУ.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

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Сорваны ли из-за этого занятия в киевских учебных заведениях – неизвестно.

"Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня в районе 11:00", – рассказали в полиции Киева.

Также в Сети пишут, якобы группа проверки одна на весь город. Однако в полиции нам опровергли этот факт. По словам копов, на самом деле таких групп много, они включают в себя взрывотехников и кинологов.

Отметим, что всего в столице 491 учебное учреждение, в котором учатся 286 752 ученика.

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Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования: