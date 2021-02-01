Українська
$ 28,13
34,16
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве "заминировали" ж/д вокзал

1 февраля, 09:24

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Всех людей эвакуировали с вокзала

В Киеве в понедельник, 1 февраля, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, аноним сообщил о взрывчатке.

Реклама

Всех людей эвакуировали с вокзала, внутрь никого не пускают.

"Сообщение поступило в 8:17. На данный момент проводится эвакуация персонала вокзала и пассажиров с помещений вокзала. Взрывотехники и кинологи приступили к проверке помещений", – говорят в полиции Киева.

Следите за нашими обновлениями.

Ранее мы писали, что 16 ноября неизвестные "заминировали" Центральный универмаг.

Напомним, житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы, а затем начал угрожать взорвать здание местного госучреждения- злоумышленника поймала полиция.

Реклама

Также мы писали, что в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине и требовал миллиард.

Смотрите сюжет – в Киеве задержали американца из-за минирования:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев жд-вокзал Южный минировали

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажа
Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажаПроисшествия
Танцы на могилах, карты и мат: под Белой Церковью подростки
Танцы на могилах, карты и мат: под Белой Церковью подростки "развлекались" на кладбищеПроисшествия
Под Киевом масштабное ДТП: на месте образовалась пробка (видео)
Под Киевом масштабное ДТП: на месте образовалась пробка (видео)Происшествия
Серьезное ДТП в Киевской области: есть погибшие (фото, видео)
Серьезное ДТП в Киевской области: есть погибшие (фото, видео)Происшествия
В Киеве новогоднюю елку выбросили с 12-го этажа прямо под окна (фото)
В Киеве новогоднюю елку выбросили с 12-го этажа прямо под окна (фото)Происшествия
В киевском метро двое парней вышли из вагона во время движения, чтобы поговорить (видео)
В киевском метро двое парней вышли из вагона во время движения, чтобы поговорить (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять