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В Киеве заминировали здание суда

15 марта, 12:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На место выехали взрывотехники

В полицию Киева поступила информация о минировании здания Днепровского районного суда.

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Об этом сообщает 15 марта Киев Сейчас в Telegram.

Анонимное сообщение поступило утром.

"Днепровский суд на Сергеенко заминировали", – написали в Сети.

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На место выехали взрывотехники, кинологи и следователи.

Ранее мы писали, что в центре Киева минировали ТРЦ Gulliver.

Напомним, ранее в Киеве в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона.

Кроме того, недавно в столице сообщили о минировании супермаркета на Позняках. Причиной для вызова на место взрывотехников стал подозрительный предмет в картонной коробке на входе в супермаркет.

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Киев суд полиция взрывотехники минировали Днепровский район

Источник: Сегодня

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