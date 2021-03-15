В Киеве заминировали здание суда

В полицию Киева поступила информация о минировании здания Днепровского районного суда.
Об этом сообщает 15 марта Киев Сейчас в Telegram.
Анонимное сообщение поступило утром.
"Днепровский суд на Сергеенко заминировали", – написали в Сети.
На место выехали взрывотехники, кинологи и следователи.
Ранее мы писали, что в центре Киева минировали ТРЦ Gulliver.
Напомним, ранее в Киеве в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона.
Кроме того, недавно в столице сообщили о минировании супермаркета на Позняках. Причиной для вызова на место взрывотехников стал подозрительный предмет в картонной коробке на входе в супермаркет.
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