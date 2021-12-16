В Киеве заминировали жилой дом (видео)

В Киеве поступило анонимное сообщение о заминировании жилого дома. По предварительной информации, это дом по адресу – улица Елены Пчелки, 5.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
"Сейчас всех жителей вывели, кинологи проводят осмотр", – пишут в Сети.
Далее по теме
Что говорят в полиции
В полиции Киева "Сегодня" подтвердили, что поступило сообщение о минировании жилого дома в Дарницком районе столицы.
"На место выехали кинологи и взрывотехники. Проводится проверка помещений дома. У нас нет информации об эвакуации жителей этого жилого дома – пока только проводится проверка помещений", – сообщили нам в полиции Киева.
Наказание для "шутников"
Наказание за ложное минирование в Украине достаточно суровое — до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" сложно. Всего вручают достаточно мало подозрений виновникам. Однако есть и реальные сроки. Во Львове суд приговорилнеработающего гражданина, "заминировавшего" детский сад №1 Львова, к 3 годам тюрьмы условно.
Ранее мы писали:
Мужчине за пьяную шутку грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. В Днепропетровской области за ложное сообщение о минировании здания полиции задержали мужчину.
В Харькове поздним вечером 29 июля полиция перекрыла входы на три станции метро Салтовской линии. Транспортники объяснили, что работа станций прекращалась по указанию полицейских.