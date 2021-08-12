В Киеве зарезали участницу шоу "Панянка-Селянка" (фото)

В убийстве молодой женщины подозревают ее 51-летнего супруга, с которым у нее были сложные отношения и доходило до драк

С Татьяной расправились в собственной квартире / коллаж "Сегодня"

В Киеве обнаружили мертвой с многочисленными ножевыми ранениями 34-летнюю участницу популярного телешоу "Панянка-Селянка" Татьяну. Тело женщины обнаружили в собственной квартире, когда ее супруг вызвал скорую.

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Об этом сообщили "Надзвичайні новини" ICTV со ссылкой на полицию.

Известно, что погибшая на дому делала маникюр клиенткам и была знаменита в своем районе из-за участия в телешоу.

В убийстве жительницы Оболонского района столицы подозревают ее 51-летнего супруга, с которым у нее были сложные отношения.

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Соседи рассказали, что недавно женщина полуодетая сбегала к ним из квартиры, прячась от мужа.

Известно, что в день убийства муж Татьяны подошел к прохожему на улице и попросил вызвать скорую помощью для жены. По прибытию на место врачи констатировали смерть, а на теле обнаружили ушибы и резаные раны, у нее было перерезано горло. После этого медики вызвали полицию.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и орудие убийства – нож.

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Следователи выяснили, что накануне Татьяна поссорилась с супругом, и конфликт перерос в драку, в результате которой мужчина нанес женщине ножевые ранения. Его задержали на месте преступления.

Напомним, в Броварах мужчина связал, избил и изнасиловал свою 22-летнюю знакомую, а потом пытался убежать.

Мы также писали, что в Одессе неизвестный почти вплотную расстрелял местного жителя. Следователи предполагают, это было заказное убийство.

Кроме того, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который устроил драку во время отдыха и убил своего знакомого.