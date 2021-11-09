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В Киеве женщина держала диких животных в квартире: теперь их нужно спасать

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
9 ноября, 10:16
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Среди них были барсуки, лисицы, птицы, волки и восемь собак породы стаффордширский терьер
В Киеве женщина в квартире держала диких животных. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве женщина в квартире держала диких животных. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Оболони женщина держала в своей квартире множество диких животных. Среди них были барсуки, лисицы, птицы, волк и восемь собак породы стаффордширский терьер.

Об этом сообщили в группе UAnimals на странице в Facebook.

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На волка в квартире напал барсук

Как стало известно, все животные проживали в собачьих клетках. Зоозащитники обнаружили у волка шесть открытых переломов на одной лапе. Как оказалось, животное получило травмы после того, как на него напал барсук.

Животные находятся на реабилитации

"После извлечения бедного дикого животного, женщина завела другого волчонка, но, к счастью, отдала его из-за давления зоозащитников. Оба волка находятся в реабилитационном центре в Бельгии", – отметили зоозащитники.

В Киеве копы спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги

В Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги.

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"Ночью инспекторы заметили маленького четвероногого "пешехода", который остановился посреди дороги. Смелый ежик пытался преодолеть восемь полос для движения, но, пройдя половину своего пути, остановился отдохнуть", – сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Ежика перенесли в безопасное место с проезжей части.

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