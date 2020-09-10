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В Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки (видео)

10 сентября, 13:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Водитель не заметил пассажирку

В Киеве женщина выпала из маршрутки №529. Водитель общественного транспорта не увидел пассажирку, которая выходила на остановке, и начал движение. Женщина не удержалась и упала.

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Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Стандартная ситуация для киевских маршруток – водитель маршрутки №529 не увидел женщину, которая выходила на остановке и начал движение. Конечно, женщина не удержалась и упала. А все потому, что их совершенно никто не контролирует. Как может – так и ездит", – говорится в подписи к видео.

Видео: Telegram-канал/Київ Оперативний | Kyiv Operative

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки, а потом та переехала ей обе ноги. Полиция выдает дело, как несчастный случай, а компания-перевозчик и вовсе молчит.

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Также напомним, в Одессе женщина на ходу выпала из маршрутки. У нее обнаружили сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом ноги.

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Кроме того, подобный случай произошел и в Ровенской области. 63-летняя женщина взялась за ручку входной двери маршрутки, которая в тот момент открылась. Женщина выпала из салона и получила серьезные травмы.

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Киев происшествие маршрутки водители
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