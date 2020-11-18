В Киеве женщина родила ребенка в авто по дороге в роддом (видео)

Киевские патрульные сопроводили в роддом автомобиль, в котором по пути родила женщина.

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Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

К патрульным обратился мужчина с просьбой помочь. В его автомобиле рожала женщина, и ей срочно нужно было попасть в родильный дом в другом конце города.

"По дороге у женщины начались схватки, и медлить уже было нельзя. Поэтому на бульваре Леси Украинки в авто она родила младенца. Пассажир автомобиля, в котором ехала женщина, был медиком, поэтому он быстро смог принять роды", - говорится в сообщении.

Когда женщина родила, патрульные быстро сопроводили авто с ней в роддом.

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"Несмотря на то что мы знали, что в автомобиле есть медик, мы переживали, чтобы с женщиной и ее ребенком все было в порядке, поэтому старались максимально быстро доставить их в больницу. Спасибо водителям, которые реагировали на наши сигналы и уступали дорогу", – говорит патрульный Артем Бригинец.

Ранее мы писали, что в Сумской области горе-мать родила ребенка в уличном туалете и похоронила его во дворе.

Напомним, в Америке бабушка помогла бесплодной дочери и родила собственную внучку – женщина согласилась стать суррогатной матерью.

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