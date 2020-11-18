Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве женщина родила ребенка в авто по дороге в роддом (видео)

18 ноября, 09:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

ЧП произошло на бульваре Леси Украинки

Киевские патрульные сопроводили в роддом автомобиль, в котором по пути родила женщина.

Реклама

Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

К патрульным обратился мужчина с просьбой помочь. В его автомобиле рожала женщина, и ей срочно нужно было попасть в родильный дом в другом конце города.

"По дороге у женщины начались схватки, и медлить уже было нельзя. Поэтому на бульваре Леси Украинки в авто она родила младенца. Пассажир автомобиля, в котором ехала женщина, был медиком, поэтому он быстро смог принять роды", - говорится в сообщении.

Когда женщина родила, патрульные быстро сопроводили авто с ней в роддом.

В тренде
Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под Киевом
Реклама

"Несмотря на то что мы знали, что в автомобиле есть медик, мы переживали, чтобы с женщиной и ее ребенком все было в порядке, поэтому старались максимально быстро доставить их в больницу. Спасибо водителям, которые реагировали на наши сигналы и уступали дорогу", – говорит патрульный Артем Бригинец.

Ранее мы писали, что в Сумской области горе-мать родила ребенка в уличном туалете и похоронила его во дворе.

Напомним, в Америке бабушка помогла бесплодной дочери и родила собственную внучку – женщина согласилась стать суррогатной матерью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев женщина родила

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смертельное ДТП в Киеве: такси вылетело на тротуар с людьми (фото, видео)
Смертельное ДТП в Киеве: такси вылетело на тротуар с людьми (фото, видео)Происшествия
Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под Киевом
Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под КиевомПроисшествия
Возле станции
Возле станции "Героев Днепра" неизвестные избивают прохожих и не только (видео)Происшествия
В Сети появился момент смертельного ДТП на Кольцевой дороге
В Сети появился момент смертельного ДТП на Кольцевой дорогеПроисшествия
В Киеве взяли штурмом еще один ресторан, который саботировал карантин (фото, видео)
В Киеве взяли штурмом еще один ресторан, который саботировал карантин (фото, видео)Украина
Силой затолкали в машину: в Киеве похитили мужчину на глазах у матери (фото)
Силой затолкали в машину: в Киеве похитили мужчину на глазах у матери (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять