В Киеве женщина таранила автомобили и назвалась "полковником милиции" (видео)

Женщина с признаками алкогольного опьянения вела себя не совсем адекватно

В столице пьяная женщина устроила ДТП и назвалась "полковником милиции". Фото: скрин

На проспекте Лобановского, 150 этой ночью было неспокойно. Женщина, управляя автомобилем КІА, задела несколько припаркованных авто на улице и во дворе, а под финал еще и въехала в забор. Судя по видео, дама было сильно пьяна, но самое интересное, она заявила, что является полковником полиции. Сайт "Сегодня" решил разобраться в ситуации.

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"Я полковник милиции – пошел вон!" – сказала она мужчине, который просил ее остановиться и заглушить автомобиль.

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В патрульной полиции Киева пока не подтверждают информацию о том, что женщина является полковником полиции.

"Является ли женщина полковником полиции – очень сомнительно, поскольку если бы это было так, то нам бы сообщили о таком инциденте. Она или не является сотрудником полиции, или это на данный момент не установлено", – сообщили в патрульной полиции Киева.

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Там добавляют, что будут узнавать информацию у патрульных, которые выезжали на вызов. В главке столичной полиции также не смогли прокомментировать, является ли женщина сотрудником полиции.

Ранее мы писали, что в Киеве девушка залезла на эвакуатор и не давала увезти ее машину.

Напомним, на Позняках эвакуатор хотел увезти автомобиль с ребенком внутри.