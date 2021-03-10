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В Киеве женщина выпала из окна многоэтажки (видео)

10 марта, 14:24

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Инцидент произошел в Днепровском районе

В Киеве женщина выпала из окна многоэтажки на улице Воскресенской. В полиции Киева корреспонденту "Сегодня" подтвердили факт ЧП.

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Женщина погибла. На месте работает следственно- оперативная группа.

Правоохранители выясняют причину падения женщины с высоты, на вид ей до 30 лет. На данный момент не известно с какой высоты она упала, и что стало причиной.

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Ранее мы писали, что ночью в Киеве несовершеннолетняя девочка выпала из квартиры многоэтажки. Другая девочка упала с балкона многоэтажки в Дарницком районе.

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Кроме того, в Киеве на улице Воскресенской обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.

Напомним, в Киеве полицейские арестовали администратора "групп смерти".

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Киев полиция самоубийство Полиция Киева

Источник: Сегодня

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