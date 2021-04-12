В Киеве женщина засунула пальцы в работающий блендер (фото)

Сегодня утром, 12 апреля, в Киеве произошло ЧП – женщина засунула пальцы в насадку ручного блендера.

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Об этом сообщает КАРС в Facebook.

Для освобождения пальцев пострадавшей было принято решение распилить "ножку" блендера.

"Благодаря предосторожности спасателей удалось сохранить пальцы, только на одном остался порез от ножей блендера", – говорится в сообщении.

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Спасатели КАРС также оказали медицинскую помощь пострадавшей на месте.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Медики также оказались бессильны – пришлось вызывать спасателей.

Напомним, в столице спасатели достали из батареи африканского ежа. В жилом доме из вольера сбежал еж и застрял в батарее отопления.

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