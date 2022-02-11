В Киеве жестоко избили ветерана АТО за замечание в парке. Мы узнали подробности (видео)

Полиция приехала на место события поздно, там уже не было правонарушителей

В Киеве избили ветерана АТО. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве группа молодых людей избила ветерана АТО после того, как он сделал замечания относительно употребления алкоголя в парке.

Об этом сообщил Telegram-канал "Всевидящее око".

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После того, как мужчина попытался отговорить нарушителей от употребления алкоголя в общественном месте, они устроили скандал с дракой. Ругаясь с участником боевых действий на Донбассе, они кричали "Нам насрать на ветерана, ты долб**б".

Что нам удалось узнать

Драка произошла в Голосеевском районе на улице Якубовского. Мужчина в вечернее время выгуливал собаку, и сделал замечание молодым людям. В ответ они набросились на одного целой толпой.

В полиции Киева говорят, что сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.

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"Мы подтверждаем факт драки на улице Якубовского. Полицию на место вызвал прохожий. Но, когда на место приехали патрульные, там уже не было ни потерпевшего, ни правонарушителей. По факту события информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Также в полиции говорят, что проверяют информацию, является ли мужчина участником боевых действий.

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В Киеве нашли убитым ветерана АТО

Ночью в Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины в заброшенном здании. Погибшим оказался ветеран АТО.

По предварительной информации, убитого мужчину затащили в здание, где тело пролежало сутки. По словам друзей погибшего, он является 36-летним ветераном АТО, зовут – Дмитрий.

Как рассказали друзья погибшего, после возвращения из зоны боевых действий он подрабатывал на стройке и снимал жилье. Денег не хватало, и летом этого года он поселился в заброшенном доме на "Славутиче".

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