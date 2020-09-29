В Киеве жестоко издевались над бездомными и снимали это на видео

Преступления были совершены с 15 августа по 5 сентября

В Киеве выдвинули подозрение троим мужчинам, которые издевались над бездомными и выкладывали видео пыток в Telegram. Мужчины приходили по ночам в заброшенное здание по улице Обсерваторной в Шевченковский район столицы, чтобы выбрать новую жертву.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября этого года. Злоумышленникам от 20 до 47 лет. Каждый раз они устраивали над жертвой расправу, чтобы снять издевательства на видео и опубликовать это в одном из Telegram-каналов.

"Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. На просьбы пострадавших не трогать их, злоумышленники не реагировали", - говорится в сообщении.

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Однажды после нападения на бездомного злоумышленники отобрали у него мобильный телефон и 1000 гривен. По месту жительства троих задержанных киевлян провели обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность.

Задержанным сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям: пытки, нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство, незаконное проникновение в жилище с применением насилия, самовольное присвоение властных полномочий, грабеж. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Выясняют их причастность к аналогичным преступлениям.

Одна из столичных компаний вместо утилизации медицинских отходов из больниц вывозила их на свалки в Киевскую область.

В прокуратуре сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству полковника СБУ Романа Закладного, тело которого нашли в районе улицы Иорданской в Киеве.

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