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В Киеве жестоко убили хозяйку продуктового магазина (фото)

3 октября, 03:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Торговое заведение принадлежало убитой

В Соломенском районе Киева убили хозяйку продуктового магазина.

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Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на проспекте Отрадном возле продуктового магазина, который принадлежал убитой.

Установлено, что злоумышленник подбежал к черному входу магазина, где с ножом напал со спины на хозяйку торгового заведения. Мужчина несколько раз ударил женщину ножом в спину. От ранений хозяйка магазина скончалась на месте.

Сейчас правоохранительные разыскивают нападавшего.

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Фото: "Информатор"

Фото: "Информатор"

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Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство мужчины.

Недавно полицейские из Хмельницкой области оперативно раскрыли жестокое убийство священника. Тело мужчины нашли недалеко от автобусной остановки возле одного из сел.

Также мы писали о том, что в Хмельницкой области задержали мужчину, подозреваемого в жестком убийстве. Как выяснилось, 21-летний парень предложил женщине деньги за секс, а когда та отказалась, избил ее до смерти.

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