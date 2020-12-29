В Киеве мужчина ударил сотрудницу метрополитена: его до сих пор ищут

В Киеве нетрезвый пассажир избил сотрудницу метрополитена за то, что она не впускала его в подземку на станции "Оболонь".

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В социальных сетях появилось видео инцидента. Мужчина с сумкой в руках и приспущенной маской о чем-то говорит с женщиной-контролером, а потом подходит к ней и резко бьет своей головой женщину в лицо. После этого он еще немного постоял у стенки, а потом просто удрал из станции. Многих киевлян возмутило поведение мужчины.

Как рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене, инцидент произошел 24 декабря.

"На станции метро "Оболонь" нетрезвый мужчина пытался пройти на станцию. Наша сотрудница не пускала его, поскольку это нарушение правил проезда в метрополитене – кататься в нетрезвом виде в подземке запрещено. Человек просто ударил женщину в лицо... Она обратилась к врачу, ей предоставили дополнительный выходной. Она прибывает в шоковом состоянии, написала заявление в полицию. Хулигана ищут", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Там настаивают на том, что хулиган должен быть найдет и наказан за свои действия.

"У нас контролерами на станциях работают одни женщины. Теперь им просто страшно выходить на работу. Грядут новогодние праздники и подобной публики будет достаточно много в метро. Мужчина проявил невероятную агрессию, ведь перед ним была просто женщина", – добавляют в метрополитене.

В полиции Киева говорят, что по данному факту открыто уголовное производство – умышленное нанесение легких телесных повреждений. Мужчина, который ударил женщину отделается штрафом, общественными работами или исправительными работами до одного года.

"Проводятся ряд мероприятий по установлению личности злоумышленника и его привлечения к ответственности. За избиение сотрудницы метрополитена мужчина понесет наказание", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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