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В метро Киева мужчина упал с перрона (видео)

28 февраля, 12:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Происшествие случилось на станции метро "Майдан Незалежности"

В Киеве 28 февраля произошло ЧП в метрополитене – мужчина упал с перрона.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Это произошло на станции метро "Майдан Незалежности".

"К счастью, его вовремя достали", – говорится в сообщении.

Информация о причине падения уточняется.

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Ранее мы писали, что в Харькове мужчина упал под поезд в метро и остался жив.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Славутич" в Киеве задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.

Также мы писали, что в Киевской области женщина прыгнула под поезд. Машинист применил экстренное торможение.

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Киев метро поезда метрополитен мужчина

Источник: Сегодня

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