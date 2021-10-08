В киевском метро подрезали мужчину (видео)

Полиция оказывает ему первую помощь и пытается остановить кровотечение

В киевском метро подрезали мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на станции метро "Теремки" подрезали мужчину. Полиция оказывает ему первую помощь и пытается остановить кровотечение.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ДТП.Киев".

Детали ЧП

На станции метро "Теремки" по неизвестным причинам в вагоне подрезали мужчину. На вид ему 45-50 лет.

У пассажира началось сильное кровотечение. Полиция оказывает ему первую помощь – пострадавшему перетянули ногу жгутом, чтобы остановить кровь.

На данный момент ожидают прибытие скорой помощи.

Как ездит метро?

Движение поездов метро возобновлено.

В метро часто происходят ЧП

В вагоне киевского метро произошла драка между двумя мужчинам. Причина – один из пассажиров находился в вагоне без маски. Пассажиру сделали замечание, но в ответ он ударил оппонента ногой. Мужчина набросился на безмасочника и довольно жестоко его избил, нанося удары кулаком по голове.

Также сотрудники метро задержали пассажирку без маски в киевском метро. По словам сотрудников подземки, девушка отказалась надеть средство защиты, как этого требуют правила.

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