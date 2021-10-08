Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В киевском метро подрезали мужчину (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
8 октября, 10:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Полиция оказывает ему первую помощь и пытается остановить кровотечение
В киевском метро подрезали мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"
В киевском метро подрезали мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на станции метро "Теремки" подрезали мужчину. Полиция оказывает ему первую помощь и пытается остановить кровотечение.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ДТП.Киев".

Детали ЧП

На станции метро "Теремки" по неизвестным причинам в вагоне подрезали мужчину. На вид ему 45-50 лет.

У пассажира началось сильное кровотечение. Полиция оказывает ему первую помощь – пострадавшему перетянули ногу жгутом, чтобы остановить кровь.

На данный момент ожидают прибытие скорой помощи.

Как ездит метро?

Движение поездов метро возобновлено.

В метро часто происходят ЧП

В вагоне киевского метро произошла драка между двумя мужчинам. Причина – один из пассажиров находился в вагоне без маски. Пассажиру сделали замечание, но в ответ он ударил оппонента ногой. Мужчина набросился на безмасочника и довольно жестоко его избил, нанося удары кулаком по голове.

Также сотрудники метро задержали пассажирку без маски в киевском метро. По словам сотрудников подземки, девушка отказалась надеть средство защиты, как этого требуют правила.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять