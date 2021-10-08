В киевском метро подрезали мужчину (видео)

В Киеве на станции метро "Теремки" подрезали мужчину. Полиция оказывает ему первую помощь и пытается остановить кровотечение.
Об этом сообщили в Telegram-канале "ДТП.Киев".
Детали ЧП
На станции метро "Теремки" по неизвестным причинам в вагоне подрезали мужчину. На вид ему 45-50 лет.
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У пассажира началось сильное кровотечение. Полиция оказывает ему первую помощь – пострадавшему перетянули ногу жгутом, чтобы остановить кровь.
На данный момент ожидают прибытие скорой помощи.
Как ездит метро?
Движение поездов метро возобновлено.
В метро часто происходят ЧП
В вагоне киевского метро произошла драка между двумя мужчинам. Причина – один из пассажиров находился в вагоне без маски. Пассажиру сделали замечание, но в ответ он ударил оппонента ногой. Мужчина набросился на безмасочника и довольно жестоко его избил, нанося удары кулаком по голове.
Также сотрудники метро задержали пассажирку без маски в киевском метро. По словам сотрудников подземки, девушка отказалась надеть средство защиты, как этого требуют правила.
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