В киевском метро подростки курили в вагоне (видео) (обновлено)

Видео, которое они сами снимали, попало в интернет

Дети снимали сами себя на видео / Коллаж "Сегодня"

В киевском метро подростки курили в вагоне метро и снимали все это на видео. Оно попало в интернет.

Что случилось

Молодые люди сняли на видео, как курят в пустом вагоне подземки. Там они танцевали с сигаретами, валялись на полу, орали, и сбивали пепел в открытую форточку. Видео выложили в социальных сетях.

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В Киевском метрополитене "Сегодня" сообщили, что по факту хулиганства обратятся с заявлением в полицию. Курить в вагоне и на станциях запрещено.

"Информация будет передана управлению полиции в метрополитене. Обычно такие выходки устраивают несовершеннолетние, но их крутизна продолжается до вызова родителей в полицию", – сообщила заместитель начальника киевского метрополитена Наталья Макогон.

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По ее словам, сейчас появилось много желающих "прославиться" на таких видео. Также "подогревают" желание подобных выходок новости.

Поиск хулиганов

В управлении полиции Киевского метрополитена нам сообщили, что юных хулиганов уже ищут.

"Видео задокументировано. Ведется поиск хулиганов. Устанавливаются их личности, а также ветка метро, где они устроили свою выходку", – сообщили в управлении полиции Киевского метрополитена.

"Герои" метро

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В киевском метро уже были похожие ситуации. Например, большинство жителей столицы не могли попасть из-за локдауна в метро, но заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Причем они впоследствии даже не извинились, а девушка разместила видео, в котором посмеялась над ситуацией, порадовавшись, что она ее прославила.

Через несколько дней решил закурить в метро и парень. Причем у него даже нашлась группа поддержки, несколько пассажиров, ехавших рядом согласились ему подкурить.

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