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В киевском метрополитене умер доставщик еды? Что произошло на самом деле

29 июня 2021 15:06

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Информация, которая распространяется в соцсетях, не отвечает действительности

Копы на месте происшествия. Фото: коллаж "Сегодня"

Копы на месте происшествия. Фото: коллаж "Сегодня"

В полиции Киева прокомментировали информацию о якобы гибели доставщика еды в столичном метрополитене. ЧП произошло на выходных в переходе между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

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В социальных сетях опубликовали фото места чрезвычайного происшествия – перекрытый лентами переход.

Фото: KIEVMAP

Фото: KIEVMAP

В полиции Киева нам сообщили, что информация, которая распространенная в социальных сетях, не отвечает действительности.

"Позавчера в столичном метрополитене умерла женщина пожилого возраста. Ей стало плохо в подземном переходе между станциями "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Но это точно не курьер, и не мужчина", – сообщили нам в полиции Киева.

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Ранее мы писали, что в метро Киева внезапно умер мужчина.

Напомним, в тоннеле между станциями "Выдубичи" и "Славутич" погиб зацепер. Погибшему было 29 лет, житель Ужгорода. Он залез на крышу поезда и не удержался.

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