В киевском метрополитене умер доставщик еды? Что произошло на самом деле

Копы на месте происшествия. Фото: коллаж "Сегодня"
В полиции Киева прокомментировали информацию о якобы гибели доставщика еды в столичном метрополитене. ЧП произошло на выходных в переходе между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик".
В социальных сетях опубликовали фото места чрезвычайного происшествия – перекрытый лентами переход.
Фото: KIEVMAP
В полиции Киева нам сообщили, что информация, которая распространенная в социальных сетях, не отвечает действительности.
"Позавчера в столичном метрополитене умерла женщина пожилого возраста. Ей стало плохо в подземном переходе между станциями "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Но это точно не курьер, и не мужчина", – сообщили нам в полиции Киева.
Ранее мы писали, что в метро Киева внезапно умер мужчина.
Напомним, в тоннеле между станциями "Выдубичи" и "Славутич" погиб зацепер. Погибшему было 29 лет, житель Ужгорода. Он залез на крышу поезда и не удержался.