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В киевском парке "Муромец" масштабный пожар (видео)

15 февраля, 12:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров

В киевском парке "Муромец" на территории масштабный пожар: горят деревянные строения одного из комплексов.

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Об этом сообщает Киев dtp.kiev.uaв в Telegram.

На месте работают спасатели.

"Причины пока неизвестны, но на той территории можно запросто построить огромный жилой комплекс на несколько 1000 квартир и переселить в Киев ещё 1% населения Украины", – пишут в сообщении.

Спасатели добавляют, что горит одноэтажное здание в парке "Муромец". Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

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Внешне похоже на кафе, но пока точно сказать в ГСЧС не могут. Идет ликвидация возгорания.

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О пострадавших пока нет информации.

Напомним, в Запорожье взяли под стражу заведующего хозяйственно-обслуживающим персоналом инфекционной больницы. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.

Как сообщали ранее в Днепре на улице Калиновой в Индустриальном районе загорелась квартира.

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Киев спасатели парк пожар ГСЧС Муромец

Источник: Сегодня

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