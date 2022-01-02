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В киевском супермаркете охранник подрался с женщиной из-за отсутствия сертификата (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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2 января, 11:38
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У женщины не было сертификата о вакцинации, а также маски на лице
В столице произошла драка в супермаркете
В столице произошла драка в супермаркете / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из столичных супермаркетов произошел конфликт между охранником и посетительницей. По словам очевидцев, женщина не смогла предъявить сертификат о вакцинации.

Видео опубликовал "Киевский трэш" в Telegram.

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Также видно, что она была без маски.

Остальные посетители просто наблюдали за всем происходящим в торговом зале супермаркета, подошел только второй охранник.

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Чем закончилась потасовка неизвестно.

Охранники довели до инфаркта пенсионерку в супермаркете Киева

Ранее в социальных сетях киевляне обсуждали скандальную ситуацию, когда охрана строительного супермаркета раздела 67-летнюю покупательницу, заподозрив ее в краже вешалки. Как сообщают очевидцы инцидента, вешалки у женщины не нашли, но своими действиями довели до сердечного приступа.

Как сообщали сайту "Сегодня" в полиции Киева, инцидент произошел в супермаркет "Эпицентр" в Оболонском районе столицы.

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