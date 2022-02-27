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В киевском ТЦ пытались совершить теракт – подробности

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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27 февраля, 14:09
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В городе готовили теракт, но его вовремя предотвратили
В столице поймали преступников
В столице поймали преступников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 27 февраля пытались совершить теракт в одном из супермаркетов города.

Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Попытка теракта в "Ривер-Молл" в Киеве остановлена", – написал он.

Злоумышленник был остановлен правоохранителями
Злоумышленник был остановлен правоохранителями / Фото: Telegram

В Киеве разведчики разгромили группу кадыровцев на скорой

В Киеве бойцами ГУР обезврежена группа опасных диверсантов-кадыровцев. Они передвигались по городу на карете скорой помощи. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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"Только что доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве была частично расстреляна, частично задержана группа чеченских диверсантов, которые передвигались по Киеву на машине скорой помощи", – говорится в сообщении.

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