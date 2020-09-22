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В киевской больнице два пациента покончили жизнь самоубийством

22 сентября, 13:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В медучреждении лечат больных COVID-19

В Киевской городской клинической больнице №4, в которой лечат зараженных коронавирусом, за двое суток двое мужчин покончили с собой. Оба выпрыгнули с одного и того же окна на втором этаже.

Об этом сообщает Муниципальный караул Киева на своей странице в Facebook.

"Наряды Муниципальной охраны несут круглосуточное дежурство в указанной больнице. Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отказа от последнего прыжка оба раза не дали результата. После падения проводились мероприятия реанимации, однако безуспешно", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина с маленьким ребенком выпрыгнула из окна. Оба выжили, ребенок кричал от боли, женщина была без сознания. На момент падения в квартире были их родственники.

Также напомним, в столице двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Трагедия с малышом произошла на девятом этаже. К окну ребенка привел его родной отец. Соседи отмечают, что семья живет на первом этаже, но почему мальчик с папой поднялись наверх и что там происходило, не имеют понятия.

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Киев больницы медики самоубийство
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