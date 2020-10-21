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В киевской больнице пациент напал на врача (фото)

21 октября, 10:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У пострадавшего сотрясение и раны головы

В Киеве в больнице №17 пациент напал на врача.

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Об этом сообщает Муниципальная стража в Facebook в среду, 21 октября.

Как стало известно, пострадавший врач был госпитализирован.

"Больному не понравились стены помещения, из-за чего он трижды ударил по голове врача металлическим стулом", – говорится в сообщении.

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Отметим, у доктора – сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

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Напомним, в Черновицкой области избили кандидата на должность главы ОТГ.

Смотрите видео – в столице избили водителя:

Видео: dtp.kiev.ua

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Киев доктор Муниципальная охрана

Источник: Сегодня

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