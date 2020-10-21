В киевской больнице пациент напал на врача (фото)

В Киеве в больнице №17 пациент напал на врача.
Об этом сообщает Муниципальная стража в Facebook в среду, 21 октября.
Как стало известно, пострадавший врач был госпитализирован.
"Больному не понравились стены помещения, из-за чего он трижды ударил по голове врача металлическим стулом", – говорится в сообщении.
Отметим, у доктора – сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.
Ранее мы писали, что в Киеве избили до смерти мужчину – злоумышленник пытался организовать себе алиби.
Напомним, в Черновицкой области избили кандидата на должность главы ОТГ.
Смотрите видео – в столице избили водителя:
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