В Киевской области беременная женщина пыталась выпрыгнуть из окна (видео)

Копы и медики оказывают помощь пострадавшей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Белой церкви (Киевская область) произошел жуткий инцидент. Беременная женщина хотела выпрыгнуть из окна многоэтажки.
Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.
На ролике видно, что копы буквально затянули женщину с балкона, когда она собиралась прыгать.
"Люди вызвали полицию. Женщину удалось спасти", – пишут в Сети.
На месте работали медики, которые оказали пострадавшей первую помощь.
Читайте также: Видео дня. На Волыни грабитель выпрыгнул из окна на четвертом этаже и убежал
Ранее мы писали, что в центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки.ЧП произошло на улице Крещатик.
Также мы писали, что в столице на улице Воскресенской обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.
Напомним, что в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа. Когда летел, он ударился о коммуникационные провода и сушилки для белья, приземлился на кучу сухих листьев, поэтому и выжил.