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В Киевской области беременная женщина пыталась выпрыгнуть из окна (видео)

25 июня 2021 12:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Неравнодушные граждане вызвали на место патрульных, которые сделали все, чтобы женщина осталась в живых

Копы и медики оказывают помощь пострадавшей. Фото: коллаж "Сегодня"

Копы и медики оказывают помощь пострадавшей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Белой церкви (Киевская область) произошел жуткий инцидент. Беременная женщина хотела выпрыгнуть из окна многоэтажки.

Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

На ролике видно, что копы буквально затянули женщину с балкона, когда она собиралась прыгать.

"Люди вызвали полицию. Женщину удалось спасти", – пишут в Сети.

На месте работали медики, которые оказали пострадавшей первую помощь.

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Ранее мы писали, что в центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки.ЧП произошло на улице Крещатик.

Также мы писали, что в столице на улице Воскресенской обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.

Напомним, что в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа. Когда летел, он ударился о коммуникационные провода и сушилки для белья, приземлился на кучу сухих листьев, поэтому и выжил.

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