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В Киевской области будут судить преступную группу, которой инкриминируют убийство Амины Окуевой

17 февраля, 16:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Их также будут судить за убийство директора ООО "Капарол" и директора отдела рекламы Киевского метрополитена

На Киевщине будут судить участников преступной организации, которые совершали заказные убийства, в том числе убийство Амины Окуевой.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

Банда состояла из семи человек, которые на протяжении 2014-2019 годов совершали убийства на территории столицы и Киевской области.

"Участники группировки действовали согласно заранее разработанному плану. Целью деятельности преступной организации было системное совершение умышленных убийств на заказ из корыстных побуждений", – говорится в сообщении полиции.

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Так, в начале января 2014 года частному предпринимателю в Шевченковском районе Киева нанесли одиннадцать ударов ножом. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Также в селе Крушинка Васильковского района расстреляли директора ДП "Капарол Украина". После чего последний скончался.

Кроме того, осенью 2017 года, расстреляли машину украинского врача, активистки, военнослужащей, участника революции достоинства и войны на востоке Украины Амины Окуевой и ее мужа.

В их "арсенале" была также попытка убийства адвоката, убийство начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен".

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Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений по нескольким статьям. Максимальное наказание, которое им грозит – пожизненное лишение свободы.

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Напомним, Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области – неизвестные расстреляли автомобиль, в котором ехали она и ее супруг, командир добробата Адам Осмаев. Получив пять пулевых ранений, включая два – в голову, женщина скончалась на месте, а находившийся за рулем мужчина был ранен в ногу.

Ранее мы сообщали, что организатору убийства добровольца Амины Окуевой объявлено о подозрении.

Также мы писали, что в Киевской области обезврежена ОПГ, занимавшаяся перевозкой нелегалов.

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убийство опг киевская область ато Амина Окуева

Источник: Сегодня

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