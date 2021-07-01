В Киевской области чиновники украли у государства более 2 млн гривен (видео)

Следователи проводят расследование. Фото: скрин

В Киевской области разоблачили организованную преступную группу чиновников-коммунальщиков, которые нанесли ущерб государству на сумму более 2 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

Участники группировки украли бюджетные средства при выполнении серии капитальных ремонтов дорожного покрытия на территории населенных пунктов одной из территориальных общин.

"36-летний чиновник совместно с четырьмя представителями коммунальных предприятий Бучанского района организовал преступное объединение, которое присваивало средства государственного бюджета", – говорится в сообщении.

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Ремонтные работы на указанных участках проведены не были, а злоумышленники нанесли ущерб территориальной общине на сумму около 2 миллионов гривен, распределив деньги между собой.

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Сейчас следователи сообщили пяти злоумышленникам о подозрениях. За содеянное должностным лицам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупционный механизм в компании "Укрзализныця" (УЗ). Один из филиалов УЗ, который занимается добычей и продажей щебня, продавал его только "нужным" клиентам. Речь идет об убытках бюджета на 1 млн гривен ежемесячно в течение полугода, то есть в целом на 6 млн гривен.