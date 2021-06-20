В Киевской области горел автомобиль (видео)

Пока неизвестно почему произошло возгорание – спасатели работали на месте ЧП

Автомобиль горит на трассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 20 июня, на Одесской трассе (Киевская область) рано утром произошел пожар. Сгорел легковой автомобиль.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

"Что стало причиной возгорания установит следствие", – говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники ГСЧС.

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Ранее мы писали, что в России при пожаре в ковидной больнице погибли три человека.По данным спасателей, возгорание началось в 03:36 и было ликвидировано в 4:19 (время совпадает с киевским). Инцидент произошел в реанимационном отделении клиники, где, по информации местной Единой дежурной диспетчерской службы, находились пациенты с коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что при пожаре в ковидной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдены 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов.