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В Киевской области грузовик столкнулся с легковушкой: погиб человек (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 января, 01:52
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Водитель транспортного средства "Volkswagen Passat" погиб на месте аварии
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии/Фото: полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии/Фото: полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. В результате аварии погиб человек.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook

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Подробности

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января около 19:30 на автодороге Н-08 в селе Мирное. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля "Камаз" не предоставил преимущество в движении легковушке "Volkswagen Passat", которой управлял 36-летний мужчина. В результате столкновения водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Действия правоохранителей

По факту ДТП работниками следственного управления полиции Киевской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии.

Водитель автомобиля "Камаз" не предоставил преимущество в движении транспортному средству "Volkswagen Passat"/Фото: полиция Киевской области
Водитель автомобиля "Камаз" не предоставил преимущество в движении транспортному средству "Volkswagen Passat"/Фото: полиция Киевской области

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По факту аварии открыли уголовное производство/Фото: полиция Киевской области
По факту аварии открыли уголовное производство/Фото: полиция Киевской области

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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