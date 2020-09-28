Українська
$ 28,27
32,88
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киевской области хотели убить и ограбить бизнесмена: задержали вооруженную банду (фото)

28 сентября, 11:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Нападавшие пытались украсть 200 тыс. долларов

В Киевской области Служба Безопасности Украины поймала лидера организованной преступной группировки при попытке убийства и ограблении столичного бизнесмена.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, 28 сентября.

Ранее судимый 37-летний уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группировку, которая хотела ограбить, а после убить одного из предпринимателей Киева.

Так, лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена и украсть 200 тысяч долларов США наличными, которые находились в автомобиле бизнесмена.

Реклама

Главарь группировки, который оказал активное сопротивление правоохранителям – был задержан. Во время обысков по месту жительства участников банды было изъято взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Читайте также: Банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей: фото

В тренде
В Киеве появилась 3-D модель собора Святой Софии (фото)

По сообщению пресс-службы ГУ Нацполиции Киева нападавшим удалось похитить у потерпевшего деньги и скрыться в неизвестном направлении:

"На днях на жителя одного из сел Обуховщины напали неизвестные с оружием. Злоумышленники встретили его на дороге, сделав видимость, что ремонтируют автомобиль. Когда мужчина предложил им помощь, они выстрелили в него. К счастью, пуля попала в машину", – пишут в ведомстве.

Задержанному будет объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Реклама

Напомним, В Киеве задержали группу иностранцев, которые подозреваются в серии квартирных краж.

В ресторане Турции застрелили криминального авторитета Надира Салифова, который занимался похищением людей в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ грабители банда полиция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом мужчина
Под Киевом мужчина "утонул", чтобы получить 200 млн страховкиПроисшествия
В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шее
В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шееПроисшествия
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)Другие новости
В Киеве горела жилая многоэтажка (видео)
В Киеве горела жилая многоэтажка (видео)Происшествия
Машины всмятку, колеса поотлетали: видео тройного ДТП в Киеве
Машины всмятку, колеса поотлетали: видео тройного ДТП в КиевеПроисшествия
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять