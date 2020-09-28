В Киевской области хотели убить и ограбить бизнесмена: задержали вооруженную банду (фото)

В Киевской области Служба Безопасности Украины поймала лидера организованной преступной группировки при попытке убийства и ограблении столичного бизнесмена.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ, 28 сентября.

Ранее судимый 37-летний уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группировку, которая хотела ограбить, а после убить одного из предпринимателей Киева.

Так, лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена и украсть 200 тысяч долларов США наличными, которые находились в автомобиле бизнесмена.

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Главарь группировки, который оказал активное сопротивление правоохранителям – был задержан. Во время обысков по месту жительства участников банды было изъято взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

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По сообщению пресс-службы ГУ Нацполиции Киева нападавшим удалось похитить у потерпевшего деньги и скрыться в неизвестном направлении:

"На днях на жителя одного из сел Обуховщины напали неизвестные с оружием. Злоумышленники встретили его на дороге, сделав видимость, что ремонтируют автомобиль. Когда мужчина предложил им помощь, они выстрелили в него. К счастью, пуля попала в машину", – пишут в ведомстве.

Задержанному будет объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, В Киеве задержали группу иностранцев, которые подозреваются в серии квартирных краж.

В ресторане Турции застрелили криминального авторитета Надира Салифова, который занимался похищением людей в Украине.

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