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В Киевской области лошадь провалилась в коллектор (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 сентября, 13:54
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Спасатели с помощью гидравлического привода трактора вытащили коня на поверхность, им пришлось спуститься в коллектор
Животное не смогло самостоятельно выбраться из ловушки. Фото: коллаж "Сегодня"
Животное не смогло самостоятельно выбраться из ловушки. Фото: коллаж "Сегодня"

12 сентября местные жители обратились за помощью – животное упало в подземный коллектор. ЧП произошло в селе Микуличи, около озера "Белая скала" Немишаевской поселковой территориальной общины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

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"Спасатели спустились в коллектор, обвязали коня поясками и веревками и с помощью гидравлического привода трактора вытащили коня на поверхность", – говорится в сообщении.

Лошадь пытаются достать с помощью специального оборудования
Лошадь пытаются достать с помощью специального оборудования / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

Как сообщают в службе, над спасением работали одна единица техники и три человека личного состава.

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Спасатели достали лошадь из коллектора
Спасатели достали лошадь из коллектора / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

Упала в колодец

Это не первый случай в Киевской области. Ранее в селе Халепье Обуховского района произошло ЧП. Лошадь упала в колодец, который был открыт и находился в зарослях рядом с колхозом.

"С помощью спасательных рукавов и трактора животное удалось вытащить на поверхность", – рассказали тогда в ГСЧС.

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