В Киевской области лошадь упала в колодец (фото)

Колодец находился рядом с колхозом

В Киевской области 24 ноября в селе Халепье Обуховского района произошло ЧП.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева.

Так, лошадь упала в колодец, который был открыт и находился в зарослях рядом с колхозом.

"С помощью спасательных рукавов и трактора животное удалось вытащить на поверхность", – рассказали в ведомстве.

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По информации пресс-службы, серьезных травм животное не получило.

Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в колодец упала собака.

Напомним, в Днепре женщина упала в девятиметровый колодец – ее доставили позже в больницу.

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