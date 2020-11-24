В Киевской области лошадь упала в колодец (фото)

В Киевской области 24 ноября в селе Халепье Обуховского района произошло ЧП.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева.
Так, лошадь упала в колодец, который был открыт и находился в зарослях рядом с колхозом.
"С помощью спасательных рукавов и трактора животное удалось вытащить на поверхность", – рассказали в ведомстве.
По информации пресс-службы, серьезных травм животное не получило.
Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в колодец упала собака.
Напомним, в Днепре женщина упала в девятиметровый колодец – ее доставили позже в больницу.
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