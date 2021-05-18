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В Киевской области минировали школу – ищут анонима

18 мая, 16:29

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На месте работали кинологи и взрывотехники

Фото: Киев Оперативный/Telegram

Фото: Киев Оперативный/Telegram

В Киевской области поступило анонимное сообщение о минировании школы № 10 в городе Бровары. Всех учителей и детей эвакуировали, чтобы проверить здание – бомбу не обнаружили.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

В полиции области "Сегодня" подтвердили, что в Броварах действительно поступило сообщение о минировании школы.

"На место выезжали кинологи и взрывотехники. Вокруг школы даже оградили территорию на 200 метров. Учеников и учителей эвакуировали из здания. На месте работают правоохранители проверяют здание школы", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Позже сообщили, что проверка здания школы взрывотехниками закончена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Сейчас ищут анонима, который прислал сообщение о минировании на электронный адрес школы. А уже руководство учебного заведения вызвало на место экстренные службы и правоохранителей.

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Напомним, 1 сентября в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений – гимназии № 32 на улице Федорова. Впоследствии взрывчатки в помещении не обнаружили.

Ранее мы писали, что неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пульт, соединенный проводами с пакетом, грозил взорвать мост Метро в Киеве. На момент сообщения о происшествии не было известно о каких-либо требованиях "подрывника". Полиция перекрыла мост, движение автомобильного транспорта и поездов метро по мосту было прекращено.

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