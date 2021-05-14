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В Киевской области мужчина развращал пятилетнюю племянницу. Его признали психически больным

14 мая, 09:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Подозреваемый часто оставался наедине с девочкой и трогал ее за интимные части тела, об этом узнала мать ребенка

Подозреваемый в развращении племянницы

Подозреваемый в развращении племянницы

В Киевской области 30-летний мужчина развращал свою пятилетнюю племянницу. Ему уже сообщили о подозрении.

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Об этом рассказала пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что преступление случилось в селе Переселение Обуховского района. Как выяснили копы, мужчина часто гостил у сестры и оставался наедине с ее младшей дочерью. Тогда нарушитель не раз развращал ребенка.

Полиции он признался, что как минимум три раза тропал девочку за интимные части тела. Об этом узнала мать пострадавшей и обратилась к правоохранителям.

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Экспертиза показала, что злоумышленник – инвалид второй группы вследствие психического расстройства и требует принудительного лечения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по статье "Развращение несовершеннолетних" и "Сексуальное насилие". Ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, под Николаевом отчим развращал трех приемных дочерей.

Кроме того, в Сумской области правоохранители объявили о подозрении в изнасиловании школьницы ее отцу и дяде.

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