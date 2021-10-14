В Киевской области на трассе Киев – Чоп разбилось авто. Дорога застыла в пробках (фото)

Вблизи Макарова в Киевской области в четверг, 14 октября, легковушка Skoda попала в ДТП. В результате аварии движение по трассе Киев – Чоп затруднено в обоих направлениях.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.
Отмечается, что ДТП случилось на 51-м километре трассы около 13:00. Есть пострадавшие, однако об их состоянии ничего не известно.
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Сейчас правоохранители охраняют место инцидента и регулируют движение. Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.