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В Киевской области неизвестные подорвали банкомат с магазином (фото)

14 апреля, 11:29

Александр Марущак , Мария Дмитренко

Злоумышленники похитили кассету с деньгами

В селе Катюжанка Киевской области неизвестные подорвали банкомат в здании супермаркета, в результате чего пострадало и само помещение, там выбиты двери.

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Об этом сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

"Грабителям удалось подорвать банкомат и вытащить одну из кассет с деньгами. Точная сумма украденного пока неизвестна, но в кассете могло находиться по меньшей мере 100 тысяч гривен. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Правоохранители опрашивают возможных очевидцев подрыва, а также изучают видео с камер наблюдения. Открыто уголовное производство, злоумышленников ищут", – сказали в полиции.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

Здание магазина, где находился банкомат получило незначительные повреждения, оно временно закрыто.

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Фото: Facebook/Александр Бубыр

Фото: Facebook/Александр Бубыр

Кроме того, правоохранители выясняют, что это было за взрывное устройство. Рассматривается версия, что подрыв совершили при помощи газа.

Напомним, ранее в Киеве подорвали банкомат и украли деньги.

Также новости "Сегодня" писали о подрыве банкомата ПриватБанка на столичной Борщаговке.

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село киевская область банкоматы подрыв
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