В Киевской области обнаружили нарколабораторию (фото)

Ее мощности позволяли изготавливать около 50 килограммов наркотиков в месяц

В Киевской области разоблачили членов преступной группы, которые занимались изготовлением и распространением наркотического средства – метадон.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Организовал преступный бизнес 31-летний киевлянин. Мужчина вместе со своим 28-летним подельником оборудовали в загородном доме в Киевской области нарколабораторию, где изготавливали метадон в особо крупных объемах. Прекурсоры для его изготовления заказывали из-за рубежа и хранили в столичном гараже.

К "работе" они привлекли еще шесть человек в возрасте от 28-ми до 62-х годов, каждый из которых выполнял свою роль. Реализация готового товара осуществлялась на всей территории государства и за рубежом.

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У злоумышленников была своя сеть проверенных клиентов, которым сбывали наркотики во время личных встреч.

За сбыт товара члены группы получали до 50 млн гривен прибыли ежемесячно.

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Изъятые прекурсоры позволяли злоумышленникам производить около 200 килограммов метадона. По ценам "черного" рынка сумма изъятого составляет более десяти миллионов гривен.

За незаконные сделки с наркотиками им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Сумах "смотрящий" организовал поставки наркотиков в колонию.

Также напомним, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Смотрите сюжет – мужчина приклеил наркотики к телу скотчем и хотел перевезти их за границу:

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