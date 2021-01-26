В Киевской области ограбили ювелирный магазин (видео)

На Киевщине раскрыли нападение на ювелирный магазин и задержали грабителя.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

В одном из ювелирных магазинов человек почти час ходил, осматривая витрины. Очередным вопросом отвлек внимание продавщицы и в это время неожиданно выхватил с прилавка изделия из золота и скрылся в неизвестном направлении.

"Грабителю даже не помешал охранник магазина – он не нажал "тревожную" кнопку, которая блокирует входную дверь", – говорится в сообщении.

Полицейские оперативно установили приметы злоумышленника и автомобиль на котором он исчез. Авто полицейские заметили на одном из столичных проспектов.

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Грабителем оказался 33-летний уроженец Луганской области, у которого изъяты вещественные доказательства.

Мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Его задержали, сейчас грабитель находится в изоляторе временного содержания.

Ранее в Винницкой области прокуратура объявила о подозрении сотруднику полиции по факту совершения насилия в отношении задержанного. Следствие установило, что сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно и безосновательно избил задержанного резиновой дубинкой, а также заставлял выполнять физические упражнения, угрожая причинением телесных повреждений.

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