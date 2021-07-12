В Киевской области перевернулось авто с детьми: двое погибших (фото, видео)

Сотрудникам ГСЧС пришлось деблокировать автомобиль – на месте работало восемь спасателей

На снимке - место аварии. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области произошло смертельное ДТП. В результате погибло два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

Возле села Ревне Бориспольского района перевернулся легковой автомобиль на крышу.

Место аварии. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

"В автомобиле находилось 12 человек, из них четыре ребенка. Погибли два человека, из них один ребенок. Трое госпитализированы в больницу, из них два ребенка", – сообщили в полиции.

ДТП случилось в Бориспольском районе. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Для деблокирования привлекалось восемь специалистов ГСЧС и две единицы техники.

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Как стало известно, пострадавшие возвращались с пляжа.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области произошла крупная дорожная авария с пригородной маршруткой Киев – Песковка, транспортное средство перевернулось вместе с пассажирами.

В прошлом месяце в Буче произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки, пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Кроме того, месяц назад страшная авария произошла на 32-м километре автодороги Киев – Харьков – Должанский – легковой автомобиль въехал в отбойник на повороте в аэропорт "Борисполь".

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