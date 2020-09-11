В Киевской области почти 8 тысяч учеников перевели на дистанционное обучение

В Киевской области почти восемь тысяч учеников перевели на дистанционное обучение, так как в 59 школах зафиксировали случаи инфицирования COVID-19.

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"Общее количество учеников, которые переведены на дистанционное обучение – 7 871. Из них 5 613 учатся в 14 школах, которые полностью переведены на дистанционное обучение. Еще 79 отдельных классов (это 2 258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, тогда как школы, в которых они расположены, продолжают работать", – сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Кроме того, в Киевской области в условиях адаптивного карантина работает 686 учреждений дошкольного образования, которые посещает 33 920 детей, функционирование учреждений обеспечивают 12 088 сотрудников. Так, в связи с заболеванием СОVID-19 были закрыты на карантин 11 детсадов.

"К сожалению, школы и садики вынуждены идти на такие непопулярные меры. Детей переводят на онлайн-обучение. Но все мы понимаем, что сейчас другого выхода из ситуации нет. Мы все в одинаковом положении. Главное – уберечь здоровье и жизни людей. Прошу всех жителей Киевской области ответственно и с пониманием отнестись к таким мерам", – добавил Володин.

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