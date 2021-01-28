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В Киевской области задержали насильника-педофила (видео)

28 января, 13:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ему грозит пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы

В Киевской области поймали насильника, который долгое время совершал сексуальное насилие над детьми и снимал это на видео.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

В октябре прошлого года мобильный телефон, где содержались видеофайлы порнографического характера, нашел прохожий в Киеве и принес в полицию.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний житель Кагарлицкого района.

"Свои развратные действия он совершал в отношении двух несовершеннолетних мальчиков. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении.

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При проведении обысков обнаружили и изъяли ноутбук, мобильный телефон, банковские карточки и другие вещественные доказательства, которые могли бы свидетельствовать о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении детей.

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Все изъятые вещественные доказательства были направлены на проведение экспертиз.

Сейчас по согласованию местной прокуратуры злоумышленнику сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, насильник-рецидивист, который нападал на женщин в Сырецком парке, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Также мы сообщали о том, как столичная полиция передала в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании женщины в парке на улице Андрея Малышко в Киеве.

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Смотрите сюжет – под Киевом поймали насильника:

Видео: Сегодня

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насильник киевская область Полиция Киева

Источник: Сегодня

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