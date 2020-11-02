В Киевской области поймали "вора в законе" по кличке "Магало" (фото)

В субботу, 31 октября, правоохранители задержали в загородном доме Киевской области "вора в законе" по кличке "Магало".

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Отметим, еще в июле этого года решением суда "вору в законе" было отказано в приобретении гражданства Украины. Несмотря на меры конспирации, полиции удалось установить временное место пребывания и задержать 46-летнего уроженца Грузии.

"Составили административный протокол по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

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Сейчас "Магало" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области.

Так, он уже имеет за плечами криминальный опыт. Его с подельником осудили за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тысяч долларов США.

Ранее мы писали о том, что из Украины выдворили "вора в законе" Каху Тбилисского (настоящее имя – Кахабер Орагвелидзе), которого ранее задержали оперативники в Черновицкой области.

Напомним, в прошлый раз его депортировали весной 2016 года.

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