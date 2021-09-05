В Киевской области прогремел взрыв на сахарном заводе, есть пострадавшие

В поселке Гребенки Белоцерковского района (Киевская область) произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня около 16:00 часов произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.
Известно, что из пяти пострадавших двоих госпитализировали в столичную больницу, остальных доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время не известно.
На место происшествия выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского РУП, полицейские выясняют обстоятельства взрыва.
Напомним, в Днепре в четверг, 2 сентября, прогремел взрыв в автомобиле на улице Литейной, водителя госпитализировали.
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Кроме того, в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в многоэтажке. После этого начался пожар.