В Киевской области прогремел взрыв на сахарном заводе, есть пострадавшие

Полиция сообщила о паровом взрыве одного из котлов на заводе по производству сахара в Гребенках Белоцерковского района, пострадавшие госпитализированы

Под Киевом произошел взрыв в одном из цехов сахарного завода / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Гребенки Белоцерковского района (Киевская область) произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня около 16:00 часов произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Известно, что из пяти пострадавших двоих госпитализировали в столичную больницу, остальных доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время не известно.

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На место происшествия выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского РУП, полицейские выясняют обстоятельства взрыва.

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