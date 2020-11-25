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В Киевской области пропала мать с двумя детьми

25 ноября, 10:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Девушка пропала несколько дней назад

В селе Страхолесье Иванковского района Киевской области пропала 22-летняя Надежда Онис с двумя детьми.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Девушка пропала несколько дней назад со своими детьми – Максимом Онисом (3 года) и Софией Боглачовой (6 месяцев).

"Сообщается, что пропавшие могут быть с мужем Надежды Александром (30-33 лет)", – говорится в сообщении.

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Приметы девушки: рост 160 см, худощавого телосложения, овальное лицо, темные, прямые, длинные волосы, карие глаза. Была одета в синюю куртку до колен, черные брюки, кожаные ботинки.

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Если вам что-либо известно о ее местонахождении, то звоните в полицию по номеру 102.

Ранее мы писали, что в Киеве пропала 13-летняя девочка – она пошла на дополнительные занятия и не вернулась.

Напомним, в Киеве разыскивали мать с ребенком- молодая женщина вынуждена была уйти из дома с ребенком, не выдержав гнета родной матери, которая грозилась лишить ее сына.

Смотрите сюжет – в Одессе пропала 11-летняя девочка:

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розыск пропала киевская область Полиция Киева

Источник: Сегодня

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