В Киевской области пропала мать с двумя детьми

В селе Страхолесье Иванковского района Киевской области пропала 22-летняя Надежда Онис с двумя детьми.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
Девушка пропала несколько дней назад со своими детьми – Максимом Онисом (3 года) и Софией Боглачовой (6 месяцев).
"Сообщается, что пропавшие могут быть с мужем Надежды Александром (30-33 лет)", – говорится в сообщении.
Приметы девушки: рост 160 см, худощавого телосложения, овальное лицо, темные, прямые, длинные волосы, карие глаза. Была одета в синюю куртку до колен, черные брюки, кожаные ботинки.
Если вам что-либо известно о ее местонахождении, то звоните в полицию по номеру 102.
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