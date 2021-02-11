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В Киевской области разоблачили группу террористов Исламского государства (фото)

11 февраля, 11:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Их лидером был участник боевых действий в Сирии

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении ячейки международной террористической организации Исламского государства.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ее лидером был участник боевых действий в Сирии, прибывший в Украину в 2019 году по поддельным документам.

Собрав группу единомышленников из числа других иностранцев, он занимался подделкой паспортов, чтобы легализовывать на территории Украины прибывающих сюда террористов ИГ.

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"Они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников", - рассказали в СБУ.

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Во время обысков по местам проживания участников группы оперативники изъяли тротил, гранаты и черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

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Как сообщалось ранее, правоохранители задержали жителя Кропивницкого, который по заданию ФСБ России собирал и передавал им информацию об украинских военнослужащих и властях.

Кроме того, ранее в Украине задержали одного из подрывников мостов на Донбассе.

Смотрите сюжет – одного из ключевых лидеров задержали в Украине:

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Киев СБУ боевики тероритсты

Источник: Сегодня

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