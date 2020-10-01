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В Киевской области СБУ задержала иностранца при даче взятки сотруднику службы (фото)

1 октября, 09:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Его поймали на горячем

В Киевской области СБУ поймала иностранца, который предложил взятку сотруднику одного из подразделений Службы.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, гражданин одной из стран средней Азии предложил сотруднику СБУ незаконно легализовывать иностранцев в Украине. Офицер сразу сообщил вышестоящему руководству о предложении взятки.

"Задержали мужчину в ресторане в одном из райцентров Киевщины, когда он передавал аванс за будущее "сотрудничество", – говорится в сообщении.

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Задержанному планируется сообщить о подозрении, после чего обратиться в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

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Киев взятка СБУ

Источник: Сегодня

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