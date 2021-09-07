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В Киевской области дотла сгорела церковь (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 сентября, 12:37
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За два часа пожар потушили, но к тому времени церковь была разрушена
Церковь Иоанна Богослова сгорела полностью. Фото: коллаж "Сегодня"
Церковь Иоанна Богослова сгорела полностью. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области 7 сентября загорелась церковь Иоанна Богослова. ЧП произошло в селе Бриловка, Ставищенской территориальной общины.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киевской области.

"Пожар локализован в 6:35 и полностью ликвидирован в 08:10", – говорится в сообщении.

Пожарные тушат огонь. Фото: коллаж "Сегодня"
Пожарные тушат огонь. Фото: коллаж "Сегодня"

На месте вызова работали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

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Огонь распространился по всей территории здания. Фото: пресс-служба ГСЧС
Огонь распространился по всей территории здания. Фото: пресс-служба ГСЧС

Причина пожара устанавливается.

На месте работало 4 единицы спецтехники. Фото: пресс-служба ГСЧС
На месте работало 4 единицы спецтехники. Фото: пресс-служба ГСЧС

Пожар в Костеле святого Николая

Это не первый пожар за последнее время. Недавно в Киеве загорелся Костел святого Николая на улице Большая Васильковская, 75.

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и четыре единицы техники ликвидируют пожар в Костеле святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара – 2", – сообщил Кличко.

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Ранее мы писали:

  • В Броварах (Киевская область) произошел масштабный пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина, 11. Огонь охватил всю крышу дома.
  • Во дворе 5-этажного жилого дома на улице Олеся Гончара, 14/26, в Шевченковском районе столицы загорелся автомобиль. Причину пожара устанавливают.

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