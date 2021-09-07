В Киевской области дотла сгорела церковь (фото)

В Киевской области 7 сентября загорелась церковь Иоанна Богослова. ЧП произошло в селе Бриловка, Ставищенской территориальной общины.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киевской области.
"Пожар локализован в 6:35 и полностью ликвидирован в 08:10", – говорится в сообщении.
На месте вызова работали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
Пожар в Костеле святого Николая
Это не первый пожар за последнее время. Недавно в Киеве загорелся Костел святого Николая на улице Большая Васильковская, 75.
"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и четыре единицы техники ликвидируют пожар в Костеле святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара – 2", – сообщил Кличко.
Ранее мы писали:
- В Броварах (Киевская область) произошел масштабный пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина, 11. Огонь охватил всю крышу дома.
- Во дворе 5-этажного жилого дома на улице Олеся Гончара, 14/26, в Шевченковском районе столицы загорелся автомобиль. Причину пожара устанавливают.