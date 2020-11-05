В Киевской области убили женщину из-за денег от продажи квартиры (фото, видео)

Женщина две недели назад продала квартиру и с ней пропала связь

В Киевской области в Сквирском районе нашли в лесу тело женщины, которую задушили две недели назад.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Потерпевшей оказалась 36-летняя одесситка. Ее родные указали, что женщина две недели назад продала квартиру в Одессе и потом с ней пропала связь.

"Женщина в наследство получила квартиру в Одессе. Знакомый человек уговорил ее продать квартиру. А потом, из преступных соображений, он назначил потерпевшей встречу в столице, чтобы забрать у нее вырученные от продажи квартиры деньги", – рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

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В Киев он приехал на автомобиле и в компании общих друзей, они вместе отвезли женщину в Сквирский район, где мужчина напал на нее и задушил, а тело спрятал в лесу.

Чтобы уничтожить любые доказательства, человек в дальнейшем даже сжег свой автомобиль. Во время обысков полиция изъяла три автомобиля и мобильные телефоны, которые были приобретены за присвоенные деньги.

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Стоит отметить, что у погибшей женщины остались сиротами двое малолетних детей.

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По факту умышленного убийства открыто производство. Санкция статьи за убийство предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киевской области жестоко убили бизнесмена из Грузии. Его тело с огнестрельными ранениями нашли в заброшенном колодце.

А также в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Напомним, в Киеве на Лысой горе убили мужчину в драке – смотрите видео:

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